Večer o obrambi Ukrajine (13. 6.)

Maribor, 12. junija - Vojislav Bercko v komentarju Ofenziva malih korakov piše o ukrajinski vojaški (proti)ofenzivi. Meni, da so Zelenskega v ofenzivo prisilila pričakovanja domače javnosti in nestrpnost političnih mecenov Zahoda. Ruska federacija se odziva še zadržano. V obrambo Ukrajine je bilo vloženo veliko denarja in energije, zato so rezultati pričakovani, pravi.