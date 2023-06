Vlado Ilievski prevzema naloge športnega direktorja Cedevite Olimpije

Ljubljana, 12. junija - Nekdanji vrhunski košarkar in eden od ljubljencev košarkarskih navdušencev v Sloveniji, Vlado Ilievski, je novi športni direktor košarkarskega kluba Cedevita Olimpija, so danes potrdili v klubu. Položaj je zasedel z zaključkom sezone 2022/23. Zamenjal je Sanija Bečirovića, ki je to funkcijo opravljal od leta 2019.