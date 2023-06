Vrhunski športniki so ambasadorji slovenske policije in države

Ljubljana, 12. junija - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić sta sprejela vrhunske športnike in trenerje, zaposlene v policiji, so sporočili iz slovenske policije. Vrhunski športniki so ambasadorji slovenske policije in naše države, so ob tem poudarili.