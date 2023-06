Nekdanji italijanski premier Berlusconi izgubil zadnjo bitko

pripravila Vesna Rojko

Milano, 12. junija - Po večletnem boju s kronično levkemijo je danes v bolnišnici v Milanu umrl 86-letni nekdanji trikratni italijanski premier in medijski mogotec Silvio Berlusconi. V Italiji in svetu so se mu poklonili kot pomembnemu oblikovalcu politike v Italiji in Evropi ter neumornemu borcu. Dan žalovanja so razglasili na dan njegova državnega pogreba v sredo.