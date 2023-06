Sobotna evakuacija trgovine v Kopru še nepojasnjena

Koper, 12. junija - V soboto zvečer so morali zaradi dražeče snovi v zraku iz prodajalne Hofer v Ankaranski ulici v Kopru evakuirati okoli 50 ljudi. Meritve, ki so jih opravile tri različne službe niso odkrile, kaj je bilo v zraku. Pristojni so odobrili ponovno odprtje trgovine, ki danes obratuje. V podjetju zadevo še preučujejo.