Italija se je poklonila Berlusconiju kot enemu najbolj vplivnih politikov v zgodovini države

Rim, 12. junija - V Italiji se vrstijo odzivi po smrti bivšega italijanskega premierja Silvia Berlusconija. V sredo, ko mu bodo pripravili državni pogreb v milanski katedrali, so razglasili dan žalovanja. Premierka Giorgia Meloni ga je označila za eno najbolj vplivnih osebnosti v zgodovini Italije in velikega borca. Poklonili so se mu tudi politični nasprotniki.