Milano, 12. junija - Nekdanjemu podjetniku, medijskemu mogotcu in dolgoletnemu italijanskemu državniku Silviu Berlusconiju so se poklonili tudi v nogometnem svetu. V AC Milanu se vrstijo izrazi sožalja ob smrti nekdanjega lastnika, ki je klub rešil pred skorajšnjim bankrotom, ko ga je kupil leta 1986, so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa.