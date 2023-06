Drugi novinec na Fazaneriji je izkušeni branilec

Murska Sobota, 12. junija - Pri slovenskem nogometnem prvoligašu iz Murske Sobote Muri so v poletnem prestopnem roku predstavili še drugega novinca. Na Fazaneriji bo zaigral 30-letni izkušeni branilec Gaber Dobrovoljc, ki je večino kariere preživel v Domžalah. Nazadnje je bil član Radomelj. Pogodbo z Muro je podpisal do 31. decembra 2024, so potrdili "čarno-bejli".