Preklic omejitve obiskov v UKC Maribor

Ljubljana, 12. junija - V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so obiski ponovno dovoljeni od vključno torka, 13. 6. 2023 dalje, in sicer brez omejitve števila obiskovalcev vsak delovni dan med 16. in 17. uro, ter med vikendi in ob praznikih med 14. in 15. uro, so sporočili z UKC Maribor.