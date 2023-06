Slovenski delodajalci so se predstavili v Severni Makedoniji

Ljubljana, 12. junija - Zavod RS za zaposlovanje je prejšnji teden v Severni Makedoniji organiziral predstavitve slovenskih delodajalcev tamkajšnjim iskalcem zaposlitve. Na dogodka v Skopju in Bitoli je prišlo skupaj več kot 3500 ljudi, ki so lahko neposredno pridobili številne informacije glede zaposlovanja in življenja v Sloveniji, so sporočili danes.