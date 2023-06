Hrvaška porabila celotna evropska sredstva za popotresno obnovo

Zagreb, 12. junija - Hrvaška je do minulega petka porabila celoten znesek od 1,03 milijarde evrov sredstev iz solidarnostnega sklada EU za popotresno obnovo v Petrinji in v Zagrebu, so danes sporočili s pristojnega hrvaškega ministrstva. Potek obnove na Banovini si je danes ogledal tudi hrvaški premier Andrej Plenković.