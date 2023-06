Slovenski pridelovalci s skupnim projektom za povečanje uživanja lokalne zelenjave

Škofije, 12. junija - Slovenski pridelovalci zelenjave so se povezali v projektu Sveže in lokalno s skupnim ciljem povečanja porabe ter uživanja sveže lokalne zelenjave. Kot je na današnji predstavitvi projekta v Spodnjih Škofijah povedal njegov nosilec Denis Topolnik, želijo dvigniti konkurenčnost pridelovalcev in povečati prihodke za 15 odstotkov.