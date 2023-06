Po volitvah v Črni gori še veliko nejasnosti glede nove vlade

Podgorica, 12. junija - Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Črni gori je v nedeljo prišlo do menjave generacij, a tudi do nejasnosti glede bodoče vladne koalicije. Po danes objavljenih končnih podatkih inštitutov za raziskovanje volitev CDT in Cemi je zmagala lani ustanovljena opozicijska neparlamentarna stranka Gibanje Evropa zdaj (PES).