Na posvetu DS pozivi vladi za čimprejšnjo določitev lokacije za gorenjsko bolnišnico

Ljubljana, 12. junija - Medtem ko se na Gorenjskem že nekaj let krešejo mnenja glede lokacije nove regijske bolnišnice, je danes na to temo potekal tudi posvet v Državnem svetu. Znova je bilo moč slišati vrsto argumentov za vsako od treh lokacij, ne pa tudi stališča ministrstva za zdravje. Sodelujoči so poudarili, da mora vlada čim prej sprejeti odločitev.