Fajon in ministri šestih članic EU v Politicu za pragmatičen pristop k odločanju v zunanji politiki

Bruselj, 12. junija - Zunanja ministrica Tanja Fajon in zunanji ministri šestih drugih članic EU so se v današnjem mnenjskem prispevku za Politico zavzeli za večjo uporabo kvalificirane večine v zunanji in varnostni politiki unije. Poudarili so, da se ne zavzemajo za spreminjanje pogodb, ampak predlagajo pragmatičen pristop.