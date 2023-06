V Koebenhavnu začetek sojenja za napad v nakupovalnem središču

Koebenhavn, 12. junija - V Koebenhavnu se je danes začelo sojenje obtoženemu napada v nakupovalnem središču v danski prestolnici julija lani, v katerem so umrli trije ljudje. 23-letni domnevni storilec je obtožen trojnega umora in več poskusov umora. Zagovornica obtoženega trdi, da je njen klient duševno bolan in da se komaj spomni dogodkov.