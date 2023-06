TI Slovenija po treh letih veljave kodeksa poslancev ugotavlja zlasti njegovo simbolno vlogo

Ljubljana, 12. junija - Ob tretji obletnici sprejetja etičnega kodeksa za poslanke in poslance na Transparency Internatonal (TI) Slovenia ugotavljajo, da trenutno deluje predvsem na simbolni in preventivni ravni. DZ pozivajo k izrazitejšemu promoviranju načel kodeksa in k izobraževanju poslancev in poslank za ohranjanje preventivne funkcije etičnega kodeksa.