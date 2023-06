V Slovenski kinoteki ponovno Teden italijanskega filma

Ljubljana, 13. junija - V Slovenski kinoteki se nocoj s projekcijo filmske klasike Mrk Michelangela Antonionija začenja Teden italijanskega filma s podnaslovom Ustvarjati film. Vse do 17. junija se bo mogoče ob sodobnih celovečernih in kratkometražnih avtorskih presežkih za kratek čas preseliti na Apeninski polotok, so zapisali v kinoteki.