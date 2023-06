Člani Islamske skupnosti počastili spomin na padle muslimane na Soški fronti

Log pod Mangartom, 12. junija - Imami in drugi člani Islamske skupnosti v Sloveniji so v nedeljo obiskali vojaško pokopališče v Logu pod Mangartom in počastili spomin na padle muslimane na soški fronti. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru zbranim poudaril pomembnost obiskovanja pokopališča Bošnjakov, ki so se v prvi svetovni vojni borili na avstro-ogrski strani.