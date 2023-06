Na voljo 120 milijonov evrov za inovativne projekte mest

Bruselj, 12. junija - Evropska pobuda za mesta (EUI) je objavila razpis za inovativne projekte v mestnih območjih, ki naslavljajo eno od treh tem - ozelenitev mest, trajnostni turizem in izkoriščanje talentov v mestih, ki se krčijo. Na voljo je 120 milijonov evrov, rok za prijavo je 5. oktober, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.