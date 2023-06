Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 12. junija - Danes bo prevladovalo sončno vreme, predvsem v gorskem svetu bo popoldne ali zvečer možna kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo v gorskem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo vzhodni veter, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribih lahko nastane kakšna ploha.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje, nad zahodno Evropo, Alpami in zahodnim Sredozemljem pa območje enakomernega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. V Alpah bo več spremenljive oblačnosti, tam bodo popoldne krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja, ki bo jutri ponehala.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.