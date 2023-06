Slovenija bo od četrtka do naslednje nedelje gostila najboljše evropske košarkarice

pripravil Žiga Bojc

Ljubljana, 13. junija - Slovenija in Izrael bosta od 15. do 25. junija gostitelja evropskega prvenstva za košarkarice. Naslov s prejšnjega eurobasketa, ki sta ga družno organizirali Španija in Francija, brani Srbija. Slovenija se bo na svojem četrtem EP skušala prvič prebiti v četrtfinale.