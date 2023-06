Al Ahliju enajsti naslov v afriški ligi prvakov

Casablanca, 12. junija - Nogometaši egiptovskega Al Ahlija so še enajstič v zgodovini kluba osvojili afriško ligo prvakov. To sezono so bili v finalu boljši od maroškega Wydada s skupnim izidom 3:2. Na prvi tekmi je Al Ahli doma v Kairu slavil z 2:1, povratna tekma v Casablanci pa se je končala z remijem 1:1.