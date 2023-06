Reporter o Bešiču Loredanu (12. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Silvester Šurla v komentarju Ministri prihajajo in odhajajo, lobiji pa ostajajo piše o ministru za zdravstvo Danijelu Bešiču Loredanu in nekdanjem ministru za zdravje v času Šarčeve vlade Alešu Šabedru. Avtor meni, da Bešič Loredan v resnici ne uživa zaupanja premierja Roberta Goloba in bi lahko s svoje funkcije odšel že jeseni.