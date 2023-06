Eindhoven, 12. junija - Peter Bosz bo novi trener nogometašev PSV Eindhovna, pišejo nizozemski mediji. Časnik Eindhovens Dagblad in televizija NOS poročata, da je dogovor do leta 2026 že sklenjen in da bo Bosz v prihodnjih dneh nasledil Ruuda van Nistelrooya, ki se je poslovil po letošnji sezoni.