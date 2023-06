Dnevnik o Uefi (12. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Jože Okorn v komentarju Vsi najboljši igralci zbrani v petih ligah piše o bogati evropski nogometni klubski sezoni 2022/23 in Evropski nogometni zvezi (Uefa). Avtor meni, so tri klubska tekmovanja pod okriljem Uefe, in sicer liga prvakov, evropska liga in konferenčna lig, le še utrdila sloves nogometa kot najbolj globalne športne igre.