Društvo Morigenos začelo vzorčenje okoljske DNK

Piran, 19. novembra - Društvo Morigenos je v okviru projekta SeaInsights začelo vzorčenje okoljske DNK v severnem Jadranu. Gre za skupno prizadevanje slovenskih in italijanskih partnerjev, namenjeno preskušanju inovativnih načinov za spremljanje in ohranjanje morske biotske raznolikosti. Projekt omogoča ocenjevanje zdravja in raznovrstnosti morskih ekosistemov.