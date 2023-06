Večer o ovirani mobilnosti na avtocesti (12. 6.)

Maribor, 11. junija - Petra Lesjak Tušek v komentarju Zastoj in razvoj piše o dnevnih delovnih migracijah proti Ljubljani, ki zaradi neuresničenih obljub o izboljšanem dostopu do centra in pospešenem prometu zadnje dni povzročajo dolge zastoje in kolone. Avtorica meni, da je porabljen čas na cesti v več kategorijah potrata v učinkovitosti, ki ne bo nikoli povrnjena.