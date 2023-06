Finance o inflaciji (12. 6.)

Ljubljana, 11. junija - Petra Sovdat v komentarju Delate dobiček? Na zagovor k premierju! piše o cenah v trgovinah, ki so zaradi inflacije čedalje višje, za to pa po avtoričinem mnenju ljudje krivijo trgovce in ne napačnih odločitev politikov. Avtorica meni še, da slovenska politika nikoli ni bila naklonjena dobičku, visokim plačam in razvoju, pač pa jih je prej zavirala.