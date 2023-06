Primorske novice o prehranski varnosti (12. 6.)

Koper, 11. junija - Sašo Dravinec v komentarju Praznik živilske birokracije piše o neučinkovitem projektiranju slovenske prehranske varnosti in s tem povezanimi problemi, s katerimi se sooča kmetijstvo. Avtor meni, da je nujno razumeti, da se prehranska varnost, katere del so razumne cene za zdravo in varno hrano, rešuje na poljih in z modrostjo.