Štrekljeva nagrada letos Nužeju Tolmaierju

Štanjel, 11. junija - V Štanjelu so podelili Štrekljevo nagrado, ki so jo letos namenili Nužeju Tolmaierju za izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v pesmi in besedi. Nagrado so tokrat podelili že 22. zapovrstjo, po odločitvi občine Komen pa se nagrada zdaj podeljuje vsaki dve leti.