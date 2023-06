Ob porušenju balkona v Novem mestu poškodovani dve osebi

Novo mesto, 11. junija - Okoli 14. ure se je na Glavnem trgu v Novem mestu porušil balkon na stanovanjski hiši, dve osebi pa sta padli z višine štirih metrov na tla. Reševalci nujne medicinske pomoči so ju oskrbeli na kraju in ju odpeljali v novomeško bolnišnico. Posredovali so tudi gasilci, poroča center za obveščanje.