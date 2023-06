Slovenske odbojkarice do zmage v evroligi v odbojki sede

Varšava, 11. junija - Odbojkarice Robusta iz Šempetra v Savinjski dolini so ubranile naslov klubskih prvakinj evrolige v odbojki sede, so sporočili iz odbojkarske zveze Slovenije. V poljskih Mislovicah so v finalu s 3:1 premagale Kijev. Kapetanka slovenske ekipe Lena Gabršček je bila najboljša igralka turnirja.