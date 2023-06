Vreme: Ponoči bodo krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 11. junija - Do jutra se bo delno zjasnilo. Po nekaterih nižinah bo nastala kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem ob šibki burji od 16 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.