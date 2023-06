Občina Ravne na Koroškem predvidoma v najem Ivarčkega jezera

Ravne na Koroškem, 12. junija - Občina Ravne na Koroškem v želji po nadaljnji oživitvi območja nekdaj zelo priljubljenega Ivarčkega jezera razmišlja, da bi sprejela pobudo lastnikov in ga vsaj za nekaj let najela. Odločitev o tem bodo na občini sprejeli ta teden, je napovedal ravenski župan Tomaž Rožen. Medtem so svetniki na zadnji seji sprejeli strategijo turizma.