EU Tuniziji ponudila več kot milijardo evrov pomoči

Tunis, 11. junija - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes skupaj z italijansko premierko Giorgio Meloni in nizozemskim premierjem Markom Ruttejem v Tunisu predstavila obsežen paket pomoči Tuniziji, vreden več kot milijardo evrov. Ta med drugim vključuje pomoč na področju gospodarstva in migracij ter naložbe v energetski in digitalni sektor.