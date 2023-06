Na mednarodni regati na Bledu še tri slovenske zmage

Bled, 11. junija - Zadnji dan 67. mednarodne veslaške regate na Bledu so slovenski veslači prišli še do treh zmag, je sporočila Veslaška zveza Slovenije. V konkurenci dvojcev brez krmarja sta slavila Nik Krebs in Jaka Čas, Nina Kostanjšek in Jana Dremelj sta vso konkurenco ugnali za 12 sekund, Rajko Hrvat pa je slavil še v odprti kategoriji enojcev.