Kajakaši v spustu na SP zlati, kajakašice bronaste

Augsburg, 11. junija - Slovenski kajakaši Anže Urankar, Simon Oven in Nejc Žnidarčič so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v sprintu na divjih vodah upravičili vlogo favoritov in postali ekipni svetovni prvaki. Kajakašice Živa Jančar, Nika Ozimc in Ana Šteblaj so presenetljivo osvojile bron.