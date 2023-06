Raziskava: Po mnenju tretjine moških v Nemčiji nasilje nad ženskami sprejemljivo

Berlin, 11. junija - Nemčijo so šokirali rezultati raziskave, v kateri je tretjina moških menila, da je nasilje nad ženskami sprejemljivo, več kot tretjina pa priznala, da so že bili nasilni do žensk. Poleg tega je polovica vprašanih moških prepričanih, da je njihova naloga biti glavni oskrbovalec, partnerka pa da bi morala večinoma voditi gospodinjstvo.