Pakistan poleg smrtonosnih poplav ogroža še ciklon

Islamabad, 11. junija - Pakistansko severozahodno provinco Hiber Pahtunhva so ponoči ob monsunskem deževju prizadeli hude poplave in močan veter. Umrlo je najmanj 27 ljudi, okoli 150 je bilo ranjenih. Poleg tega se Pakistanu in Indiji približuje silovit ciklon Biparjoy, v katerem veter dosega hitrosti tudi do skoraj 200 kilometrov na uro, poročajo tuje tiskovne agencije.