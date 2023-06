V Sudanu po izteku 24-urnega premirja novi spopadi

Kartum, 11. junija - Kmalu po izteku 24-urne prekinitve ognja, ki je civilistom omogočila nekaj olajšanja po skoraj dveh mesecih vojne, so danes v sudanski prestolnici Kartum in bližnjih krajih znova izbruhnili spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF), poroča francoska tiskovna agencija AFP.