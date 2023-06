Kolumbijske otroke po rešitvi iz džungle obiskali sorodniki

Bogota, 11. junija - Štirje kolumbijski otroci, ki so jih po 40 dneh v amazonski džungli v petek našli žive, so shujšani in slabotni, a veseli, poročajo tuje tiskovne agencije. Zdravijo jih v vojaški bolnišnici v Bogoti, kjer so jih v soboto obiskali sorodniki. Ti so skupaj z obrambnim ministrom zasluge za preživetje otrok pripisali znanju in pogumu 13-letne deklice.