Ukrajina ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov

Kijev, 11. junija - Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih zračnih napadov, pri čemer je zračna obramba v regijah Harkov in Sumi po navedbah ukrajinskih virov sestrelila šest ruskih dronov. Napadi so v mestu Odesa terjali tri smrtne žrtve in 26 ranjenih. Dolgo napovedovana ukrajinska protiofenziva pa se nadaljuje, nekaj uspehov naj bi dosegla v Zaporožju.