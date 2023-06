Sobotno deževje ponekod povzročalo težave, nevihte tudi danes

Ljubljana, 11. junija - Močnejše deževje je v soboto povzročalo težave na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Slovenj Gradec in Novo mesto. Na pomoč je priskočilo 12 gasilskih društev ter cestna in komunalna podjetja. Tudi danes so napovedane krajevne plohe in nevihte, narastejo lahko vodotoki v vzhodni Sloveniji.