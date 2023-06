Španec Rins si je v Mugellu zlomil nogo

Mugello, 11. junija - Španski motociklist Alex Rins si je zlomil desno nogo na sobotni sprinterski tekmi na veliki nagradi Italije v Mugellu, je sporočila njegova ekipa LCR Honda. Sedemindvajsetletnik je padel v četrtem krogu in so ga prepeljali v bolnišnico Careggi v Firencah, kjer so ugotovili zloma golenice in mečnice.