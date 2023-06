V Izraelu novi protesti proti vladi in sporni pravosodni reformi

Tel Aviv, 11. junija - V Tel Avivu in več drugih izraelskih mestih se je v soboto znova zbralo več tisoč protestnikov, ki so že 23. teden zapored protestirali proti spornemu načrtu vlade za reformo izraelskega pravosodnega sistema. Kritizirali so tudi neodzivnost vlade na naraščajoče nasilje in kriminal, ki sta prizadela arabsko skupnost v državi.