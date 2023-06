Vreme: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 11. junija - Pojavljale se bodo krajevne plohe, sredi dneva, popoldne in zvečer tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V torek in sredo bo povečini sončno, v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna ploha ali nevihta. Šibka burja na Primorskem bo v torek ponehala.

Vremenska slika: Nad južno Evropo se zadržuje območje enakomernega zračnega tlaka z nestabilno in vlažno zračno maso, ki povzroča nastajanje krajevnih ploh in neviht.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in popoldne tudi nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. V torek bo povečini sončno. V Alpah bo več spremenljive oblačnosti, tam bodo popoldne krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: V nedeljo bodo vremensko občutljivi lahko imeli manjše z vremenom povezane težave. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.