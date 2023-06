V Kopru težave zaradi izpusta neznane snovi v prodajalni

Koper, 11. junija - V prodajalni na Ankaranski cesti v Kopru je v soboto zvečer prišlo do izpusta neznane snovi. Okoli 50 ljudi je zaradi dražečega občutka v nosu in ustih ter kašljanja skupaj s prodajalci zapustilo prodajalno, reševalci pa so eni osebi nudili zdravniško pomoč na kraju dogodka. Pristojni še niso ugotovili, za kakšno snov je šlo.