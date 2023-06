Pričakovan gost promet z zastoji, zapore zaradi Maratona Franja

Ljubljana/Kranj, 11. junija - Potem ko je v soboto večkilometrski zastoj na gorenjski avtocesti med Podtaborom in predorom Karavanke trajal več kot 13 ur, je na gorenjski avtocesti podobno stanje pričakovati tudi danes. Prav tako je napovedan gost promet na vpadnicah do turističnih krajev, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Ponekod bodo zapore zaradi Maratona Franja.