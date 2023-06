Slovenskim judoistom na domačem veteranskem EP dve kolajni

Podčetrtek, 10. junija - Slovenski judoisti so na evropskem veteranskem prvenstvu, ki ga je Judo zveza Slovenije organizirala v Podčetrtku, osvojili dve odličji. Kristina Vršič je danes v kategoriji do 52 kilogramov stopila na najvišjo stopničko. Že v petek pa je nekdanji predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič osvojil bron v kategoriji do 90 kilogramov.